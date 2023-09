Champions League: Bayern baut absurde Serie aus

Der FC Bayern präsentierte sich zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison in starker Form - und ließ dennoch einiges zu! Gegen Manchester United gewann der deutsche Rekordmeister am Mittwochabend nach einer spektakulären Schlussphase in der ausverkauften Allianz Arena unnötig knapp mit 4:3.

Dabei kam Harry Kane direkt in seinem Königsklassen-Debüt für die Münchner zu seinem Premierentreffer per Elfmeter (53.), bereits zuvor legten Leroy Sané (28.) und Serge Gnabry (32.) die Grundsteine für den Erfolg. Der Top-Joker Mathys Tel (90.+2) erhöhte spät.

FC Bayern mit irrer Rekord-Serie

Für die Münchner war es ebenfalls der 20. (!) Auftaktsieg in Serie in der Königsklasse, Torstatistik: 51-5. Auch schoss Bayern in den letzten 41 Heimspielen in der Champions League je mindestens ein Tor.