BVB: Wahrheit über die Füllkrug-Verletzung enthüllt!

Die Champions-League-Hymne kennt Niclas Füllkrug bislang nur aus dem Fernsehen. Am Dienstagabend wird sich das für den 30 Jahre alten Stürmer allerdings ändern. Im Pariser Prinzenpark wird der Routinier in gehobenem Fußballeralter erstmals als Spieler die bekannte Gänsehaut-Melodie zu hören bekommen - ob als Einwechsel- oder Startspieler, ist allerdings noch unklar.

„Wir werden sehen, wofür es reicht“, wollte sich Trainer Edin Terzic am Montag vor dem Auftakt-Knaller gegen Paris Saint-Germain noch nicht in die Karten schauen lassen.

„Die heißeste Frage vor dem Spiel ist, ob es zu einem Wechsel ganz vorne im Sturm kommt“, sagt BVB-Experte Oliver Müller in einer neuen Folge des SPORT1-Podcasts „Die Dortmund-Woche“. „Sébastien Haller ist völlig außer Form, Füllkrug hat in Freiburg als Einwechselspieler schon für frischen Wind gesorgt.“

„Ich kann mir gut vorstellen, dass Füllkrug anfängt“, meint Müllers Podcast-Kollege Patrick Berger. „Es ist jetzt an der Zeit, sollte er fit sein, Füllkrug reinzubringen“, so der SPORT1-Chefreporter.

Mysteriöse Verletzung bremste Füllkrug-Euphorie

Ein großes Rätsel rankt sich weiterhin um den Zustand des neunfachen Nationalstürmers (sieben Tore). Füllkrug hat nämlich immer noch mit den Folgen einer Sehnenreizung zu kämpfen. Die Verletzung nervt ihn täglich weniger, nach seiner Pause in der Nationalmannschaft reichte es am Wochenende beim 4:2 in Freiburg immerhin für einen 30-Minuten-Einsatz. Gleich mit seinem ersten Ballkontakt hat der Ex-Bremer den 2:2-Ausgleich durch Donyell Malen vorbereitet.

„Er ist durch die Minuten in Freiburg auf jeden Fall einen Schritt weitergekommen“, frohlockt BVB-Sportchef Sebastian Kehl. „Es ist eine coole Situation, dass wir auf der Neun mehrere Optionen haben.“

„Ich bin sicher, er würde von Beginn an in der Startelf stehen, wenn er diese Sehnengeschichte nicht hätte“, legt sich Müller fest. „Bis zum Anpfiff wird beim BVB alles dafür getan, dass Füllkrug spielt.“

Neu-Dortmunder bereits seit dem Wechsel angeschlagen!

Der Routinier darf übrigens mitentscheiden, ob er in Paris gegen Kylian Mbappé und Co. auflaufen wird. Am Dienstag wird es ein entscheidendes Gespräch zwischen ihm sowie Terzic und den Ärzten geben. Einen Tag nach seinem Blitz-Wechsel von Bremen zum BVB hatte Dortmunds Hoffnungsträger „Fülle“ bereits den Daumen für einen 15-Minuten-Kurzeinsatz gegen Heidenheim (2:2) gehoben; dieser kam allerdings etwas zu früh.

Was genau hat Füllkrug eigentlich? „Beim Medizincheck hat man die Sehnenverletzung festgestellt“, erklärt Berger. „Es war für den BVB aber klar, dass man den Wechsel durchzieht. Er hat das aus Bremen mitgenommen.“

Müller ergänzt: „Das ist eine alte Geschichte. Es ist aber nichts allzu Ernstes. Man hat deshalb nicht Abstand von dem Transfer genommen, weil man sich auf Sicht auch langfristig etwas von Füllkrug erhofft. Er kann Haller, der in einer schwierigen Situation ist, definitiv ersetzen, auch wenn er ein anderer Spielertyp ist.“

Füllkrug ist heiß auf die Todesgruppe

Auch eine Doppelspitze mit Malen ist gegen Paris möglich. Das hat die gute Schlussphase gegen Freiburg schon gezeigt.

Füllkrug, der vor einem Jahr noch mit Werder in der 2. Liga gekickt hat, ist jedenfalls heiß auf sein Debüt in der „Königsklasse“. „Für mich ist es das erste Mal, und ich hätte es nicht besser treffen könnten“, sagte der frühere Hannover-Profi vorab: „Ich spielen in drei Top-Stadien auswärts – und wir haben drei unfassbar starke Heimspiele. Die Auslosung ist klasse.“