Bayern-Einzelkritik: Dieser Musiala ist Gold wert!

DAYOT UPAMECANO: Am Ball ab und zu etwas wacklig, gegen den Ball dafür beinahe unüberwindbar. Robust im Zweikampf, souverän in den Laufduellen. Köpfte kurz nach Manchesters Anschlusstreffer Eriksen den Ball so an den Arm, dass Schiri Nyberg nach Hinweis des VAR auf Elfmeter entschied. Sprintete kurz vor Schluss in bester Lucio-Manier übers Feld, aber Choupo-Moting vertändelte die Chance. SPORT1-Note: 2,5