Braga crasht die Party: Union kassiert späten K.o.

Rot-weißer Kollaps im Olympiastadion: Union Berlin hat auch an einem historischen Champions-League-Abend mit über 70.000 Fans im Rücken keinen Ausweg aus seiner Ergebniskrise gefunden und die nächste schmerzhafte Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer gab bei ihrer Heimpremiere in der Königsklasse gegen Sporting Braga eine 2:0-Führung aus der Hand und verlor dramatisch mit 2:3 (2:1).

Kapitän Sheraldo Becker (30., 37.) erzielte im Berliner Nieselregen die ersten Unioner Champions-League-Treffer der Vereinsgeschichte, doch Sikou Niakate (41.), der Ex-Leipziger Bruma (51.) und Andre Castro (90.+4) crashten die Berliner Europapokal-Party und sorgten für die sechste Pflichtspielniederlage in Folge bei den Köpenickern. Union steht nach der Auftaktpleite bei Real Madrid (0:1) mit null Punkten aus zwei Spielen in der schweren Gruppe C bereits mit dem Rücken zur Wand.