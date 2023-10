BVB-Einzelkritik: Drei Dortmund-Stars stechen in Newcastle heraus

Borussia Dortmund hat sich in der Todesgruppe zurückgemeldet. Die Schwarz-Gelben zitterten sich zu einem 1:0-Erfolg bei Newcastle United und wahrten damit alle Chancen aufs Weiterkommen.

Herausragender Akteur am verregneten Mittwochabend war einmal mehr Keeper Gregor Kobel, der alles hielt, was zu halten war. Neben dem Schweizer brillierten auch Nico Schlotterbeck und Felix Nmecha, die in Coproduktion für das entscheidende Tor im St. James‘ Park von Newcastle sorgten.

Mittelfeldmotor Marcel Sabitzer lieferte bei seinem Startelf-Comeback eine solide Leistung. Die BVB-Stars in der SPORT1-Einzelkritik.

Schlotterbeck macht Nagelsmann eine Ansage

GREGOR KOBEL: Wieder mal eine Glanz-Leistung. Der Schweizer hielt im ersten Durchgang zwei Mal top gegen Gordon (2./11.) und sorgte zudem mit einer Weltklasse-Rettungstat gegen Gordon (57.) für Aufsehen. Auch in der Luft gewohnt souverän. Auf ihn ist einfach Verlass! SPORT1-Note: 1

RAMY BENSEBAINI: Der Algerier zeigte eine äußerst fahrige Leistung. Ihm unterliefen viele Fehlpässe. Zudem im Stellungs- und Aufbauspiel teils konfus. SPORT1-Note: 4

NICO SCHLOTTERBECK: Lieferte ein richtig gutes Spiel ab. Der talentierte DFB-Star, der zuletzt nicht von Nagelsmann berücksichtigt wurde, machte dem Bundestrainer eine Ansage. Im Hexenkessel in Newcastle hing er sich voll rein, gewann alle Zweikämpfe und schaltete sich zudem offensiv gut ein. Der Nmecha-Treffer kurz vor der Pause (45.) ging zu 80 Prozent auf ihn – eroberte erst den Ball selbst und gab dann den entscheidenden Pass. Stark! SPORT1-Note: 1,5

MATS HUMMELS: Der Abwehrchef hatte seinen Laden im Griff. Dirigierte und coachte seine Nebenleute wie gewohnt. Spielte gute Pässe und ließ nichts anbrennen. Solide! SPORT1-Note: 2

MARIUS WOLF: Rutschte für den kranken Ryerson in die Startelf. Hatte zu Beginn ein paar Probleme. Vieles lief über seine Abwehrseite. Biss sich aber rein ins Spiel. Setzte mit der ersten Gelben Karte im englischen Hexenkessel ein Zeichen (35.). SPORT1-Note: 3

Malen gelingt wenig

MARCEL SABITZER: Stand nach über einem Monat und überstandener Verletzung wieder in der Startelf – und lieferte einen soliden Job ab. Das Zusammenspiel mit Nmecha klappte ganz gut. Hat durchaus Ansätze gezeigt, die dem BVB helfen können. SPORT1-Note: 3

EMRE CAN (bis 43.): Der Kapitän zeigte bis zu seiner Verletzung am rechten Bein eine ordentliche Leistung. War sofort drin in den Zweikämpfen, fiel aber auch mit einigen Ballverlusten auf. Der frühere Liverpool-Star musste angeschlagen für Özcan raus. SPORT1-Note: 3

Ab 43. SALIH ÖZCAN: Kam kurz vor der Pause und zeigte auf der „Sechs“ eine ansprechende Leistung. Als Ballmagnet wusste der türkische Nationalspielers phasenweise zu überzeugen. SPORT1-Note: 3

DONYELL MALEN (bis 78.): Hing sich voll rein und versuchte viel. Nur gelingen wollte dem pfeilschnellen Flügelspieler wenig. Hatte eine dicke Doppelchance zusammen mit Füllkrug (10.), scheiterte aber am starken Keeper. Sein Schuss in der 24. Minute wurde im Strafraum geblockt. Bekam überraschend die Trophäe zum Player of the Match. Begründung: Er suchte immer nach Lösungen. SPORT1-Note: 3,5

Nmecha abgezockt

Ab 78. NIKLAS SÜLE: Hat seinen Stammplatz verloren und sitzt derzeit nur auf der Bank. Kam in der Schlussphase und half mit, den wichtigen Sieg über die Zeit zu retten. Ohne Benotung.

FELIX NMECHA (bis 79.): Seine Formkurve zeigt weiter nach oben. An den starken Auftritt gegen Bremen knüpfte der umstrittene Sommer-Zugang an – und setzte mit seinem ersten Pflichtspieltreffer sogar noch einen drauf. Das 1:0 kurz vor der Pause machte der Ex-Wolfsburger richtig abgezockt (45.). Starke Leistung! SPORT1-Note: 1,5

Ab 79. GIOVANNI REYNA: Der US-Boy, der verletzungsbedingte lange raus war, kam wieder zu einem Kurzeinsatz. Ohne Benotung.

MARCO REUS (bis 63.): War an der Entstehung des Nmecha-Treffers beteiligt, indem er den Ball raus auf Schlotterbeck spielte. Ansonsten war vom Ex-Kapitän aber nicht viel zu sehen.Musste für Adeyemi weichen. SPORT1-Note: 4

Füllkrug ackert glücklos

Ab 63. KARIM ADEYEMI: Der Flügelflitzer ist zurzeit außen vor. Wurde eingewechselt, fiel aber nicht groß auf. Muss weiter hart an sich arbeiten. SPORT1-Note: 4

NICLAS FÜLLKRUG (bis 78.): Ackerte viel vorne drin als alleinige Spitze und suchte immer wieder den Blick raus zu Trainer Terzic. Wenn er mal einen Ball gewann oder festmachte, rückten die Kollegen nicht schnell genug nach. Hatte gleich zu Beginn eine richtig dicke Chance (10.), scheiterte aber am guten Torwart Pope. Normal macht er den … SPORT1-Note: 4