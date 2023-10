Verletzungsschock beim BVB! "Noch nie solche Schmerzen gespürt"

Verletzungsschock beim BVB! Beim 1:0-Erfolg im Champions-League-Spiel bei Newcastle United am Mittwochabend ist Kapitän Emre Can noch in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt worden.

Der 29-Jährige humpelte - von zwei Betreuern gestützt - kurz vor der Pause vom Platz. Der Nationalspieler hatte offensichtlich große Schmerzen, er schüttelte immer wieder den Kopf.

„Er hat einen Schlag abbekommen, im traditionellen Sinne einen Pferdekuss. Er sagte, so einen Schmerz hätte er noch nie gespürt. Es ging dann nicht mehr weiter für ihn“, erklärte BVB-Trainer Edin Terzic nach der Partie. Can selbst beließ in den Katakomben bei einem schlichten „geht schon, nicht so schlimm“.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Was war passiert? In der 38. Minute fasste sich Can oberhalb des rechten Knies an den Oberschenkel und sank auf den Rasen nieder.

Champions League: Özcan ersetzt BVB-Kapitän Can

Nachdem Can den Rasen verlassen hatte, kehrte er wenig später auf das Feld zurück, deutete aber per Handzeichen schnell an, dass es nicht weitergehen könne. Trainer Edin Terzic rief ihm zu, sich hinzulegen.

Der bis dahin stark spielende Can räumte schließlich seinen Platz in einem Eins-zu-eins-Wechsel im zentralen Mittelfeld für Salih Özcan (43.). Für den 25-Jährigen war es der erst neunte Einsatz in der Königsklasse.

„Salih hat es herausragend gut gemacht. Das ist das, was wir uns von all den Jungs wünschen, die im Kader stehen, dass sie so eine wichtige Rolle dann annehmen können“, lobte Terzic.

-----