Champions League: Bellingham veralbert TV-Experte

Jude Bellingham hat sich mit einem schelmischen Kommentar über den Ex-Profi und TV-Experten Micah Richards lustig gemacht. Der Superstar von Real Madrid sorgte nach dem 3:2-Sieg gegen die SSC Neapel in der Champions League für große Belustigung im Fernsehstudio von CBS.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

„Du hast gespielt wie Jamie Carragher und Thierry Henry“, meinte der Reporter - und Bellingham erwiderte mit einem breiten Grinsen: „Nicht wie Micah, oder?“ Was bei Richards wie auch bei Carragher für lautes Gejohle sorgte.

Richards: „Ich liebe dich auch, Jude“

Wer die CBS -Show nicht kennt, sollte wissen, dass Richards in der Runde der Ex-Stars des Öfteren für den ein- oder anderen Witz den Kopf hinhalten muss.

Was auch mit Moderatorin Kate Abdo zu tun hat, die ihre Experten zu Beginn einer Sendung zum Beispiel mal so vorstellte: „Wir haben bei uns Champions-League-Sieger Thierry Henry, Champions-League-Sieger Jamie Carragher und den Mann mit sechs Einsätzen in der Champions League, Micah Richards.“