Champions League: Bellingham wie Maradona! Die spanische Presse überschlägt sich

Nachdem der junge Offensivspieler in der 27. Minute das 1:1 für Vinicius Jr. vorbereitet hatte, erzielte er in der 34. Minute selbst ein Tor - und was für eins! Bei rund 35 Metern vor dem gegnerischen Tor bekam der Engländer den Ball und setzte zum Dribbling gegen die gesamte neapolitanische Verteidigung an. Er ließ bei seinem Sololauf drei Abwehrspieler stehen und schloss aus elf Metern in die lange Ecke ab.

Ein Dribbling, das man in Neapel so eigentlich nur von Diego Maradona kannte. Die internationale Presse bedient sich in ihren Reaktionen auf das Tor jedenfalls an diesem Vergleich.

Die spanischen Zeitungen überschlagen sich mit Lobeshymnen auf den neuen Star der Königlichen. Die Marca schreibt: „Bellingham mit einer Hommage an Diego Maradona durch ein unvergessliches Tor.“ Mundo Deportivo meint: „Bellingham, der einzige Engländer, in den sich Maradona verliebt hätte“. Und die AS schreibt: „Und Bellingham war Maradona: Sein bestes Tor für Real ist eine kolossale Brutalität“

Und auch in seinem Heimatland wird der 20-Jährige gefeiert. Der Guardian titelt: „Bellingham gleitet durch Neapel mit einem Hauch von Maradona“.

Ein vielleicht noch zu großer Vergleich für den so jungen Spieler, aber seine Bedeutung für Real Madrid in dieser Saison hat Bellingham am Dienstagabend einmal mehr unter Beweis gestellt.