Champions League: Union patzt nach historischem Treffer

Diesen Augenblick dürften die Spieler und Anhänger von Union Berlin so schnell nicht vergessen! Beim zweiten Champions-League -Gruppenspiel gegen Sporting Braga erlebten die Köpenicker einen historischen Moment.

In der 30. Minute gelang Sheraldo Becker gegen die Portugiesen der erste Union-Treffer in der Königsklasse. Der Surinam-Stürmer schloss einen Konter zum 1:0 ab. Und es kam noch besser: Nur sieben Minuten später legte Becker, erneut nach einem Gegenangriff, zum 2:0 nach.

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

Bereits in der 4. Minute hatten die Union-Fans über die vermeintliche Führung gejubelt - doch Robin Gosens Treffer zählte wegen einer Abseitsposition nicht.

Union-Krise setzt sich fort

Doch trotz der scheinbar komfortablen Führung kassierten die Eisernen am Ende eine bittere 2:3-Niederlage. In der 41. Minute verkürzte Braga durch Sikou Niakate zum 1:2. Ein Traumtor des früheren Leiptigers Bruma (51.) brachte den Ausgleich. In der vierten Minute der Nachspielzeit landete ein Fernschuss von Andre Castro dann ebenfalls im Tor der Berliner.