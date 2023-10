Champions League: Kopenhagen-Fans machen sich über Hoeneß lustig - Choreo mit Bayern-Legende

Vor dem Anpfiff des Champions-League -Spiels gegen den FC Bayern München machten die Heimfans mit einer bildgewaltigen Choreo auf sich aufmerksam – in dieser nahmen sie allerdings auch eine Bayern-Legende aufs Korn.

Denn am unteren Ende der Choreo fanden sich auch Bilder von Thomas Müller und Uli Hoeneß wieder. Vor allem über den langjährigen Bayern-Präsidenten machen sich die Dänen lustig.

Der Ehrenpräsident läuft in der Choreo hinter Müller her, beide scheinen vor den Kopenhagen-Fans wegzulaufen. Dabei trägt der 71-Jährige ein Hemd und einen Bayern-Schal in Rot. Auch sein Kopf ist knallrot dargestellt.