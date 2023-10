Champions League: Historischer Sieg! Musiala und Tel retten Bayern in Kopenhagen

Mathys Tel wird erneut zum entscheidenden Mann! Der FC Bayern feierte beim FC Kopenhagen dank seines Sturmjuwels einen hart umkämpften 2:1-Sieg und nimmt durch den schmeichelhaften Erfolg in der Festung Parken Kurs auf das Achtelfinale der Champions League.

Lukas Lerager brachte die Dänen in der 56. Minute in Führung und ließ das Parken-Stadion explodieren. Jamal Musiala sorgte für das Team von Thomas Tuchel mit einer Einzelaktion für den Ausgleich (66.). Der eingewechselte Tel erzielte in der 83. Minute nach Vorlage des ebenfalls eingewechselten Thomas Müller den Siegtreffer.

Dabei zeigte der Routinier seine ganze Abgebrühtheit: Im Laufduell setzte er sich robust gegen den Kopenhagen-Verteidiger durch und bewies dann die Übersicht, auf den mitlaufenden Tel querzulegen. Der 18-Jährige, der schon vergangenen Spieltag beim 4:3 gegen Manchester United getroffen hatte, blieb cool.

Ulreich verhindert späten Ausgleich

In der Nachspielzeit verhinderte zudem Keeper Sven Ulreich mit einer Glanzparade ein Eigentor von Eric Maxim Choupo-Moting und den damit verbundenen Ausgleich der Dänen. Für die Münchner war es der 15. (!) Sieg in der Gruppenphase hintereinander.

Die Bayern bauten damit eine beeindruckende Serie aus: Sie sind jetzt seit 36 Gruppenspielen in der Königsklasse ungeschlagen. Zudem haben sie auch die vergangenen 18 Auswärtsspiele in der Gruppenphase nicht verloren - das ist neuer CL-Rekord! Durch den Sieg verteidigten die Münchner zudem die Tabellenführung der Gruppe A.

Doch es war ein hartes Stück Arbeit. Den Bayern mangelte es beim zweiten Auftritt nach dem 4:3 gegen Manchester United an Kreativität und Durchschlagskraft, um das dänische Defensiv-Bollwerk zu knacken.

Tuchel hatte unmittelbar vor der Partie noch vor dem enorm heimstarken Rivalen gewarnt. „Wir müssen voll da sein“, sagte er im dänischen Fernsehen - wohlwissend, dass Kopenhagen in seinen vorherigen 15 Königsklassen-Heimspielen nur eine Niederlage kassiert und im Vorjahr dem späteren Champion Manchester City ein 0:0 abgetrotzt hatte.

Kopenhagen startet schwungvoll

Auch die Bayern mühten sich vor 38.000 Zuschauern im stimmungsvollen Parken-Stadion lange Zeit vergebens. Dank Musiala und Tel reisen sie aber mit sechs Punkten in drei Wochen zum nächsten dem Auswärtsspiel beim türkischen Rekordmeister Galatasaray.

 00:42 Holger Badstuber kritisiert die Kaderplanung des FC Bayern

Das Thema Boateng war, natürlich, auch am Dienstagabend allgegenwärtig. Sportdirektor Christoph Freund verteidigte das Interesse am früheren Nationalspieler abermals. „Es gilt die Unschuldsvermutung, es ist kein Verfahren am Laufen“, sagte der Österreicher. Ob Boateng wirklich zurückkehren wird, soll bis Ende der Woche entschieden werden.

In Kopenhagen bildeten wie zuletzt bei RB Leipzig (2:2) Dayot Upamecano und Minjae Kim die Innenverteidigung - und hatten alle Hände voll zu tun. Die Dänen starteten schwungvoll. So musste Ulreich schon früh gegen den ziemlich blanken Mohamed Elyounoussi (4.) eingreifen.

Kopenhagen nach Wiederanpfiff eiskalt

In der Folge versuchten die Münchner, bei denen Nationalspieler Leon Goretzka nicht in der Startelf stand, durch längere Ballbesitzphasen an Sicherheit zu gewinnen. Doch trotz erster Chancen wirkten die Gäste verwundbar. Bei einem Elyounoussi-Kopfball (27.) war Ulreich zur Stelle. Glück hatten die Bayern, dass Viktor Claesson wenige Sekunden später knapp im Abseits stand.

TV-Experte Matthias Sammer schwärmte zur Pause von der Defensiv-Power der Dänen und gab ihnen bei Prime Video die „Schulbuchnote 1″ für Zusammenhalt und Verteidigen. Die Bayern agierten zu einfallslos. Superstar Harry Kane, der in der ersten Halbzeit auf lediglich sechs Ballkontakte kam, müsse „beweglicher sein“, monierte Sammer.