Champions League: Kurios! Bayern-Torschütze hätte gar nicht mehr auf dem Platz stehen sollen

Just in diesem Moment hatte Jamal Musiala mit einer tollen Einzelaktion das 1:1 für die Münchner erzielt und somit die Weichen für den 2:1-Arbeitssieg des Rekordmeisters gestellt. Der glückliche Umstand? Eigentlich hätte Musiala gar nicht mehr auf dem Platz stehen sollen.

Bayern im Glück! Unparteiischer „zu langsam“

Müller sofort auf Temperatur

Was Müller mit „Gebrüll“ meinte? Der Routinier war sofort auf Temperatur und nahm sich kurz nach der Einwechslung direkt den ersten Abschluss. In der 83. Minute, sechs Minuten nach seiner Einwechslung, erlief Müller einen Steilpass, setzte sich trotz Tempodefizit im Strafraum robust gegen den Verteidiger durch und setzte mit einem klugen Querpass Mathys Tel in Szene. Der 18 Jahre alte Franzose schob cool ein und besorgte so den Sieg.