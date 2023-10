Champions League live: RB Leipzig - Roter Stern Belgrad heute im TV, Stream & Liveticker

Nach der Niederlage gegen Manchester City möchte RB Leipzig nun auch in der Königsklasse zurück in die Erfolgsspur finden und drei Punkte einfahren.

Das Team von Marco Rose ist am Mittwochabend im Duell gegen Roter Stern Belgrad gefordert (21 Uhr, im LIVETICKER ).

Leipzig geht als Favorit und die Partie und kann mit einem Sieg einen wichtigen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Denn bei einem Erfolg hätten die Sachsen bereits sechs Zähler auf dem Konto und dann auch fünf Zähler Polster auf Belgrad. Die Serben haben erst einen Punkt gegen Young Boys Bern gesammelt.

Belgrad - RB Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So können Sie Roter Stern Belgrad - RB Leipzig LIVE im Stream und Ticker verfolgen:

Rose warnt vor Gegner

„Natürlich haben wir den Gegner beobachtet. Es sind bestimmte Prinzipien gegen den Ball zu erkennen, eine gewisse Mannorientierung. Sie verteidigen ihr Tor mit allem, was sie haben. Dennoch bringen sie auch viel Power in der Offensive mit. Peter Olayinka, Cherif Ndiaye, In-beom Hwang - sie bringen viel Tempo mit. Sie leben den Wettbewerb. Da wartet morgen eine Menge Arbeit auf uns. Wir brauchen Geduld, um die richtigen Entscheidungen zu treffen“, sagte Leipzig-Trainer Marco Rose auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.