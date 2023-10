Champions League: "Onana-Horrorshow" und ten Hags Zukunft – Presse zerreißt United

Nach der knappen Niederlage am ersten Spieltag der Champions League gegen den FC Bayern München folgte am Dienstagabend für Manchester United die zweite Niederlage mit einem Tor Unterschied. Gegen Galatasaray Istanbul setzte es ein 2:3 im Old Trafford. Dabei traf Rasmus Hojlund für die Red Devils doppelt und konnte trotzdem die Niederlage nicht abwenden. Die internationale Presse fand harte Worte über die Leistung der Mannschaft von Erik ten Hag.