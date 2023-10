Champions League: Tuchel lobt Kane! „Er hat eine Bierruhe“

Der FC Bayern lässt insgesamt 20 Torschüsse gegen Galatasaray Istanbul zu, so viele wie seit 15 Jahren nicht mehr in der Champions League. Am Ende steht dennoch ein 3:1-Auswärtssieg und neun Punkte nach drei Spielen in der Königsklasse.

Thomas Tuchel kann daher entspannt auf einen turbulenten Abend zurückschauen - und hebt bei Amazon Prime einen Akteur besonders hervor. SPORT1 fasst die Stimmen zum Spiel zusammen.

Thomas Tuchel, Trainer:

…. zum Spiel: „Komplizierte erste Halbzeit, das war nicht gut! Viel bessere zweite Halbzeit, ruhiger aus der Balleroberung. Vor allem hatten wir auch mal aktive Balleroberungen, dann waren wir gut. Unsere vordere Reihe ist einfach immer extrem gefährlich, auch wenn wir nicht gut spielen. Das hilft uns auch schwierige Phasen zu überkommen. Das ist jetzt ein sehr guter Sieg.“

… zu den Halbzeit-Umstellungen: „Wir hatten wahnsinnig schnelle Ballverluste, waren zu hektisch. Wir haben gar keine Zweikämpfe gewonnen, haben dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen tiefer gespielt, ein bisschen kompakter, um Hilfe zu kriegen. Das hat geklappt.“

… zu Galatasaray: „Es ist sau schwer in der Champions League auswärts zu gewinnen. Sie haben hier glaube ich 17-mal nicht verloren in Folge. Das ist enorm. Gala spielt mit sehr viel Risiko. Wir müssen ruhiger spielen und uns besser vororientieren. Klar, das muss schnell passieren, sie laufen alles ganz vorne an in dieser Saison. Sie sind die ganze Zeit Mann gegen Mann, da musst du ganz klar spielen, da hast du ganz wenig Zeit und wir waren nicht mutig genug. Da lädst du die ganze Zeit den Druck ein, da musst du dir davor im Freilaufverhalten die Sekunde verschaffen. Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte hatten wir gar keinen – aber in der zweiten Halbzeit wurde es besser.“

… zu der Unterhaltung: „Mit der ersten Halbzeit waren wir nicht zufrieden, mit der zweiten Halbzeit dann schon. Es ist okay, weil man nicht immer alles zu 100 Prozent verteidigen kann, das ist auch Qualität. Auswärts – und diese Stimmung, das ist selbstverständlich.“

… zu der Defensivleistung: „Heute war es so. Wenn dann wieder ein stärkerer Gegner kommt, dann finden wir eine Lösung. Jetzt brauchen wir erstmal eine Lösung im nächsten Bundesliga-Spiel. Dann machen wir das Spiel für Spiel.“

… zu Harry Kane: „Er hat auch eine Bierruhe. Wenn du 4.800 Tore schießt in deiner Karriere in allen Wettbewerben, dann hast du weniger Puls als ich draußen. Natürlich strahlt er das aufs Team ab. Aber Harry musste sich heute auch reinfuchsen körperlich, hat sich dann auch wirklich besser in Szene gesetzt und mehr Bälle festgemacht. Das war dann auch ein Faktor. Er hat ein ganz natürliches Selbstvertrauen.“

Kingsley Coman, Flügelstürmer:

…. zum Spiel: „Es war sehr anstrengend! Sie haben sehr viel Druck gemacht, es war nicht einfach. In der zweiten Halbzeit war ein bisschen mehr Raum, daher haben wir die Tore gemacht.“

… zur Umstellung in der Halbzeit: „Er (Thomas Tuchel; Anm. d. Red.) hat uns einen guten Impuls gegeben. Wir haben viele Duelle verloren, du musstest stark sein, um dem Druck standzuhalten. In der zweiten Hälfte war es dann mit zwei Toren besser.“

… zur „Istanbuler Hölle“: „Ich liebe diese Stimmung. So ein Spiel zu machen…du hast viel Adrenalin. Wir haben gewonnen, das ist das Wichtigste!“

Harry Kane, Mittelstürmer:

... zum Sieg: „Es war ein sehr wichtiger Sieg, es ist sehr schwer hier zu gewinnen. Es war schwer gegen die Heimfans anzukommen, sie haben ihre Mannschaft sehr gut gepusht, wir hatten auch ein wenig Glück. In der zweiten Hälfte waren wir dann ruhiger, besser im eigenen Ballbesitz und haben unsere Chancen gut genutzt. 9 Punkte nach drei Spielen bedeutet uns sehr viel.“

... zu den Galatasaray-Fans: „Ich war zum ersten Mal hier, ich fange gerade erst an mein Gehör wiederzuerlangen. Respekt an die Galatasaray-Fans und auch an unsere Fans, das macht den Fußball so besonders. Es war keine leichte Aufgabe heute, ich bin dankbar, dass wir uns durchsetzen konnten.“

... zu seinem Tor: „Das gehört zu einem typischen Neuner dazu! Die Spieler um mich herum nutzen ihre Räume sehr gut. Insbesondere der rechte Flügel hat mich heute gut in Szene gesetzt, dann kam der Ball zu Jamal und ich war zur rechten Zeit am rechten Ort. Ich wusste erst gar nicht ob Jamal den Ball schießen oder abspielen wollte. Aber, es fühlt sich gut an heute ein Tor geschossen zu haben.“

...ob er dieses Jahr endlich seinen ersten großen Titel einfährt: „Ich finde, wir werden von Spiel zu Spiel besser. Das gibt uns Selbstvertrauen, auch in Zukunft werden uns schwierige Auswärtsspiele erwarten. Glückwunsch an meine Mannschaft, sie machen das echt gut.“

... zu der Bayern-Defensive: „In der ersten Hälfte gab es einige Sachen, die nicht so gut funktioniert haben: Wir konnten in der Offensive nicht genügend Druck ausüben, wir hatten zu viele leichte Ballverluste, auch im eigenen Ballbesitz waren wir fahrlässig und mit der Atmosphäre umzugehen, war auch nicht einfach. Unser Torhüter hat einige echt starke Paraden gezeigt. Obwohl sie viele Torschüsse hatten, waren ihre Torchancen nicht allzu gefährlich, dass haben wir unserem Torhüter, der Abwehr und dem Mittelfeld zu verdanken. Dafür sind sie da!“

... zum Unterschied zwischen dem FC Bayern und einer Premier-League-Mannschaft: „Puh, das ist eine schwierige Frage. Die kann ich so aus dem Stand nicht beantworten. Die Mannschaft ist super! Ich lerne von Woche zu Woche mehr über die Bundesliga. In der Champions League ist unsere Erwartungshaltung ebenfalls sehr hoch, wir wollten weiter hart an uns arbeiten. Es sind noch viele Spiele zu spielen, mir macht es einfach Spaß. Ich trage mich in die Torschützenliste ein, wir gewinnen unsere Spiele und genau darum geht es im Fußball!“

Jamal Musiala, offensiver Mittelfeldspieler:

... zum Sieg: „Wichtig, wirklich wichtig, dass wir jetzt neun Punkte in der Gruppe haben. Die Atmosphäre hier im Stadion macht es nicht einfach zu gewinnen. Wir haben auf dem Feld gespürt, wie die Heimfans ihre Mannschaft mitgezogen haben. Sie haben sehr aggressiv und einen guten Fußball gespielt. Hier drei Punkte mitzunehmen ist wirklich wichtig.“

... zum Spielverlauf: „Wir hatten gute Phasen am Anfang. Danach haben sie das Spiel dominiert. Wir sind cool geblieben und haben unsere Chancen am Ende gut genutzt. Wir haben gut verteidigt und Ulle hat auch gut gehalten. Es wird nicht immer ein schöner Sieg sein, aber die drei Punkte heute sind wichtig für uns.“

... zur Atmosphäre: „Wenn die gebuht haben und die eine Ecke oder ähnliches gewonnen haben, wurde plötzlich das ganze Stadion laut. Das ist schon eine coole Atmosphäre. Ich werde mich für immer daran erinnern, hier gespielt zu haben. Es hat mir gefallen.“

Sven Ulreich, Torwart

... zum Spiel: Zur Halbzeit war das beste in unserem Spiel, das es 1:1 stand. In der zweite Halbzeit haben wir es dann viel besser gemacht und Gala ist nicht mehr so ins Pressing gekommen. Da haben wir versucht die Lösung nach vorne zu suchen und haben nicht nach hinten gespielt, wie in der ersten Hälfte. Dann haben wir Galas Pressing überspielt und hatten brutale Räume.

 01:49 Bayern-Torwart Sven Ulreich über seine Rolle bei einem Neuer-Comeback

... zu seiner Rolle als Neuer-Backup: Natürlich freut man sich immer, wenn man spielt. Aber ich habe ja schon gesagt, dass ich meine Rolle beim FC Bayern kenne. Manu (Manuel Neuer, d. R.) hat sich jetzt zurück gekämpft, da freue ich mich für ihn, weil es ein langer Weg für ihn war. Wenn er am Samstag spielen sollte, dann wird er ein gutes Comeback geben, dann werde ich mich natürlich auf die Bank setzen. Trotzdem freu man sich für jedes Spiel, das man hat und es ist immer schade, wenn man wieder auf der Bank sitzt.

... zu möglichen Vertragsgesprächen: Wir sind jetzt erst im Oktober, bis dann ist es noch lange hin, da fließt noch viel Wasser die Isar herunter. Wir haben gesagt, dass wir Jahresverträge haben und werden schauen, was kommt. In den nächsten Wochen und Monaten wird‘s bestimmt mal ein Gespräch geben, wie es weitergeht, wie der Verein plant und wie es bei mir aussieht.