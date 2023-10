Champions League: Bayern übersteht „Istanbul-Hölle“

Die Bayern sind durch - aber es war ein schwieriges Unterfangen! Am dritten Spieltag der Champions League fuhr der deutsche Rekordmeister einen eng umkämpften 3:1-Auswärtssieg bei Galatasaray Istanbul ein - und das trotz einer wankelmütigen Abwehrleistung und 16 zugelassener Torschüsse in Halbzeit eins.

In seiner kurzen Rundumanalyse freute sich „Man of the Match“ Coman im Nachgang bei Amazon Prime: „Wir haben viele Duelle verloren, du musstest stark sein, um dem Druck standzuhalten. In der zweiten Hälfte war es dann mit zwei Toren besser. Ich liebe diese Stimmung. Du hast viel Adrenalin. Wir haben gewonnen, das ist das Wichtigste!“