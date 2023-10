Champions League: Wird Galatasaray nach 51 Jahren zum Bayern-Schreck?

Bayern München trifft am 3. Spieltag der Champions League auf Galatasaray Istanbul. Bisher trafen die beiden Mannschaften erst zweimal aufeinander: In der ersten Runde des Europapokals der Landesmeister 72/73 kam es zum Duell der beiden Champions League-Teilnehmer, die sich vor 51 Jahren in Hin- und Rückspiel gegenüberstanden.