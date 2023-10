Champions League: Dieser Bayern-Star fehlt im CL-Kader

Der Nationalspieler, der sich vor vier Wochen den Unterarm gebrochen hatte, fehlt im Kader, den der FC Bayern am Montagmittag auf seinen Kanälen postete.

Wie bereits von Thomas Tuchel angekündigt bleibt auch Manuel Neuer in München. Der 37-Jährige soll demnach am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Darmstadt 98 sein lang ersehntes Comeback geben.

Dagegen machte sich Noussair Mazraoui mit auf den Weg in die türkische Metropole am Bosporus. Der marokkanische Nationalspieler, der zuletzt mit einem Pro-Palästina-Post für viel Unruhe gesorgt hatte, hatte beim 3:1-Sieg in Mainz verletzungsbedingt passen müssen.