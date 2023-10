Dortmunder Transfer-Pläne aufgedeckt: Neuer Star soll für diese Position kommen!

Der Flieger mit der Nummer EW1909 hob am Dienstag um 12 Uhr von Dortmund aus in Richtung Newcastle ab. Ein Sitzplatz blieb dabei leer - und zwar der von Julian Ryerson.

Der Ausfall zeigt: Auf keiner anderen Position ist der Personaldecke bei Borussia Dortmund so dünn wie hinten links respektive rechts. In Ramy Bensebaini und Marius Wolf stehen Trainer Edin Terzic damit im wichtigen dritten Spiel der Knaller-Gruppe F in der Champions League nur noch zwei gelernte Außenverteidiger zur Verfügung. Niklas Süle, eigentlich zentraler Abwehrspieler und zuletzt außen vor, könnte noch hinten rechts aushelfen.

Sollte sich der BVB bereits im Winter verstärken?

Nicht erst dadurch stellen sich viele Fans die Frage, ob sich der BVB mit Blick auf die nächste Transferperiode im Winter noch verstärken wird. Ist der Kader gerade auf den Außenverteidiger-Positionen zu dünn aufgestellt?

„Ich sehe das nicht so“, sagte Kehl auf SPORT1-Nachfrage am Dortmunder Flughafen. „Wir haben auf beiden Positionen eine Menge Möglichkeiten. Heute ist ohnehin kein Transfer Thema, unser Fokus geht auf Newcastle morgen. Was im Winter oder Sommer passiert, werden wir dann entscheiden.“

Die Verträge von Thomas Meunier und Mateu Morey, die zurzeit verletzt sind, laufen im nächsten Jahr aus und sollen nicht verlängert werden. Auch Nationalspieler Marius Wolf ist nur noch bis 2024 an den BVB gebunden, wobei bei ihm von einer Weiterbeschäftigung auszugehen ist.

Tom Rothe will zurück zum BVB!

„Ich gehe davon aus, dass wir Tom Rothe nächste Saison wieder im BVB-Trikot sehen“, blickt BVB-Experte Oliver Müller in einer neuen Folge des SPORT1 Podcast Die Dortmund-Woche in die schwarz-gelbe Zukunft. „Der BVB wird ihn zurückholen. Während der Saison wird dahingehend allerdings nichts gehen.“

Vor der Saison wurde der 18 Jahre alte Linksverteidiger an Holstein Kiel verliehen und blüht im hohen Norden auf. Zwei Tore und vier Assists in zehn Zweitligaspielen sprechen für sich.

„Die Leihe zu Holstein war lange vorher ausgemacht, weil man wahrscheinlich beim BVB dachte, dass man im Sommer vielleicht doch mehr Transferaktivitäten machen würde, als es sich am Ende wirklich realisieren ließ“, sagt Müller.

Der kürzlich in die U21-Nationalmannschaft berufene Verteidiger kündigte jetzt in den Ruhrnachrichten an: „Das Ziel ist klar: Ich will zurück zum BVB und dort angreifen.“

Terzic will anderen Spielern eine Chance geben

SPORT1-Chefreporter Patrick Berger findet, dass die Situation beim BVB mit Blick auf die Außenverteidiger-Positionen „nicht einfach“ ist. „Auch Edin Terzic drängt, er wollte schon im Sommer, dass man sich auf der Position verbessert. Kehl hat alles versucht, aber Meunier hat eben ein Mega-Gehalt mit acht Millionen Euro plus Bonus und sich dazu auch noch in der Vorbereitung verletzt. Ein Transfer war auch deshalb hin. Der BVB will sich mit Blick auf den Sommer verstärken auf der Position und zwar nicht mit einem Unbekannten, sondern mit einem größeren Namen, der sofort hilft. Das soll ein gestandener Spieler sein, der weiterhilft.“ Auch die Bild berichtete kürzlich über die Transferpläne.