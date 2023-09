"Haben uns kaputtgelacht!" - BVB-Star Ryerson nach Mega-Solo gefeiert

Dieses Solo hatte es in sich: Es war bereits weit in der Nachspielzeit (90.+5), als Julian Ryerson nach eigenem Ballgewinn einen unwiderstehlichen Lauf über die linke Seite und rund 80 Meter hinlegte und schließlich eiskalt mit einem Beinschuss gegen Gäste-Keeper Oliver Baumann zum 3:1-Endstand für Borussia Dortmund netzte.

Der Lohn für den Sieg über die TSG Hoffenheim war nicht nur die vorläufige Tabellenführung in der Bundesliga für den BVB. Ryerson waren nach seinem 100. Liga-Einsatz auch mancher Spruch und Schulterklopfer von Fans und Teamkollegen gewiss.

„Wir haben uns alle kaputtgelacht und die Augen gerieben: War das wirklich der Ryerson?“, fragte etwa Stürmer Niclas Füllkrug, der wiederum seinen ersten Treffer im Dress der Schwarz-Gelben feierte.

Der Vielgelobte selbst meinte nach seiner unwiderstehlichen Aktion: „Ich bin einfach losgelaufen, habe das Beste gehofft, bin durchgekommen und hatte Glück, dass er reinging.“

Ryerson nach Mega-Solo: „Ich bin einfach losgelaufen“

Woher er dafür am Ende des Duells noch die Kraft nahm, wusste Ryerson dagegen nicht wirklich: „Ich war ziemlich müde und hatte auch nicht mehr viel Energie zum Jubeln. Aber wenn man so durchkommt, muss man natürlich versuchen, den Ball reinzumachen und alle Power zu nutzen, die man noch hat.“

So oder so: Im Netz wurde die Einzelaktion des 25 Jahre alten norwegischen Außenverteidigers bejubelt. „Ich habe jetzt unfassbar viele Tore im Stadion gesehen, aber das Dingen von Ryerson war ungelogen eines der geilsten. Wer in der 95. Minute so einen Sprint hinlegt und dann eiskalt den Keeper tunnelt - einfach nur der Wahnsinn!“, meinte bei X (ehemals Twitter) etwa User Luca.

SPORT1 fasst weitere Reaktionen zusammen - dabei gab es auch Frotzeleien in Richtung des BVB-Erzrivalen Schalke 04. „Ryerson hat in der Nachspielzeit mehr malocht als der komplette Schalker Kader in der ganzen Saison“, meinte User Dustin.

User Hugo (auf X): „Ryerson wird langsam mein Favorit. Was für ein Lauf, Wille und Kraft. Wikinger halt!“

User Senfrock (auf X): „Julian Ryerson Fußballgott. Bester Borusse heute. Das Tor steht sinnbildlich für seinen unermüdlichen Einsatz. Maschine!“

User Nico (auf X): „Dieses Tor war 1909 Prozent Wille von Ryerson und das ist genau das was diese Mannschaft endlich mal wieder braucht!“

User Manuel (auf X): „Das Tor von Ryerson war so geil - 95. Minute, Unterzahl und dann haut der Mann da so einen Sprint raus und spielt den dann noch so cool durch die Beine des Keepers. So ein Macher der Kerl.“

