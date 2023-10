Fischer ratlos: "Wie viele Schläge kann man einstecken?"

Bei der stimmungsvollen Heimpremiere in der Königsklasse traf Andre Castro die Köpenicker in der Nachspielzeit (90.+4) mitten ins Herz - und holte schmerzhafte Erinnerungen an das Debüt der Eisernen in der Champions League hervor. Jude Bellingham hatte Real Madrid gegen Union ebenfalls in der Nachspielzeit zum Sieg geschossen (0:1). "Ich kann nicht wütend sein, wenn ich sehe, was die Mannschaft heute wieder geleistet hat", sagte Fischer.