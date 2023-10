Youth League: BVB siegt in Newcastle - zieht die Mannschaft von Edin Terzic nach?

Gutes Omen für die BVB-Profis! Die U19 hat in der Youth League einen wichtigen Sieg gefeiert. Die Schwarz-Gelben gewannen am Mittwoch mit 2:1 (1:0) bei Newcastle United. Die Profis sind am Abend ebenfalls in Newcastle gefordert (ab 21 Uhr im SPORT1-LIVETICKER).