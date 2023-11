Champions League: Haaland-Show! City im Achtelfinale

Manchester City marschiert! Der englische Topklub um Tormaschine Erling Haaland hat auch sein viertes Spiel in der Champions League gewonnen und ist vorzeitig ins Achtelfinale eingezogen. Die Citizens bezwangen Young Boys Bern souverän mit 3:0 (2:0).

Haaland und Co. haben ihr Ticket bereits sicher, der Norweger brachte sein Team per Foulelfmeter (23.) in Führung und machte dann mit einem sehenswerten Treffer aus der Distanz alles klar (52.). Phil Foden (45.+1) hatte kurz vor der Pause erhöht.