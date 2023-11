"Beraubt!" England tobt nach VAR-Elfer von PSG, Newcastle droht Champions-League-Aus - auch BVB betroffen

Ein sehr später und umstrittener Elfmeter hat Paris Saint-Germain in der Champions-League-Gruppenphase ein wichtiges Remis gegen Newcastle United gerettet. Dadurch hält PSG mit sieben Punkten sein Schicksal weiter in der eigenen Hand.

Diesmal zeigte Schiedsrichter Szymon Marciniak nach Eingriff des VAR und eigener Sichtung der TV-Bilder auf den Punkt, was vor allem in England großes Entsetzen auslöste. SPORT1 zeigt Reaktionen aus den Ländern der beiden beteiligten Teams.

DailyMail: „Toon (Spitzname für Newcastle United, Anm. d. Red.) in Paris beraubt. Newcastle wurde ein beeindruckender Sieg durch einen strittigen Elfmeter in der Nachspielzeit verwehrt. So bleiben die Franzosen in der Pole-Position.“