Champions League - Ex-BVB-Star: "Kein Elfmeter!" PSG profitiert von VAR-Wirbel

Fast hätte Borussia Dortmund durch den 3:1-Sieg beim AC Mailand nicht nur das Weiterkommen, sondern auch den Gruppensieg in der Champions League bejubeln können.

Doch in der achten Minute der Nachspielzeit verwandelte Kylian Mbappé im Parallelspiel einen Elfmeter zum 1:1 für Paris Saint-Germain gegen Newcastle United. Nun führt der fürs Achtelfinale qualifizierte BVB die Tabelle mit zehn Punkten vor Paris (7), Newcastle (5) und Milan (5) an – und kann im direkten Duell mit Paris am letzten Spieltag Platz 1 perfekt machen.