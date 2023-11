Champions League: "Barca hat ein Problem mit Lewandowski" - Reaktionen zur Torflaute von Ex-Bayern-Star

Lewandowski: „Schnell zur Normalität zurückkehren“

Xavi ( Trainer FC Barcelona): „ Die kleinen Details machen uns zu schaffen. Es ist ein Rückschritt. Dieser Wettbewerb erfordert das höchste Niveau und wir haben es nicht abgerufen. Wir reisen wütend ab, haben zwei schlechte Spiele hinter uns. Die Niederlage ist verdient. Vor kurzem haben wir noch einen sehr guten Fußball gespielt. Es ist ein mentales Thema, wir sind blockiert. Wir befinden uns in einem Tief – spielerisch, Ballverluste, wie wir mit dem Ball umgehen, wie wir angreifen. Es ist eines der schlechtesten Spiele, an die ich mich in diesen Jahren erinnere.“

Marca: „Barcelona bekam in Hamburg eine dicke Ohrfeige! Barcas Geister tauchen wieder auf. Ein neuer Rückschlag in Europa, der viele Zweifel aufkommen lässt. Xavis Team scheitert an der gegnerischen Verteidigung und war absolut unfähig, offensive Lösungen zu finden. Der Beste war mit Abstand ter Stegen.“

„Lewandowski befindet sich in einer für ihn seltsamen Situation. Mit 35 Jahren und einem Vertrag beim FC Barcelona bis 2026 ist er der bestbezahlte Spieler im Kader. Die Wahrheit ist jedoch, dass Lewandowski auch in seiner Nationalmannschaft vermisst wird, wo er in den letzten beiden Jahren in seinen letzten 15 Länderspielen für Polen nur sechs Tore erzielte. Barcelona arbeitet an zwei Fronten: an der Genesung von Lewandowski, damit er wieder glänzen und Tore in der für ihn besten Umgebung erzielen kann, und gleichzeitig daran, sicherzustellen, dass Vitor Roque schnell kommt.“