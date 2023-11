Lewandowski in Tor-Krise! Schlechteste Bilanz seit Saison 2010/11

Barca-Star Robert Lewandowski steckt in der schwersten Tor-Krise seit 13 Jahren. Der Pole blieb bei der 0:1-Niederlage gegen Schachtar Donezk zum sechsten Mal in Folge ohne Treffer für die Katalanen.

Eine solche Negativ-Serie war Lewandowski zuletzt in der Saison 2010/11 unterlaufen, als er für Borussia Dortmund in zehn Partien in Folge kein Tor erzielte.