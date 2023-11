Champions League: Falschgeld und Fake-Goldbarren: BVB-Fans mit Mega-Protest

Einige Fans von Borussia Dortmund haben beim 2:0-Sieg gegen Newcastle United in der Champions League für eine kurze Spielunterbrechung gesorgt. Unmittelbar nach der Halbzeitpause warfen Teile der Dortmunder Anhängerschaft Falschgeld und Fake-Goldbarren auf das Spielfeld - wohl ein Zeichen in Richtung des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, der seit 2021 Besitzer des BVB-Gegners ist.

Außerdem enthüllten Teile der BVB-Ultras einen riesengroßen Banner, der die Entwicklungen im Profifußball stark kritisierte. „YOU DON‘T CARE ABOUT THE SPORT - ALL YOU CARE IS MONEY (deutsch: Ihr interessiert euch nicht für den Sport - Euch geht es nur ums Geld, Anm. d. Red.)“, war auf dem Banner geschrieben, den die BVB-Ultras am Spielfeldzaun platziert hatten.