Champions League: Füllkrug-Premiere! BVB träumt vom Achtelfinale

Der nächste große Schritt in Richtung Achtelfinale! Borussia Dortmund hat wenige Tage nach der 0:4-Klatsche gegen den FC Bayern die passende Reaktion gezeigt und Newcastle United in der Hammer-Gruppe der Champions League erneut besiegt.

Das Team von Edin Terzic gewann gegen die Magpies mit 2:0 (1:0) und kann damit weiter vom Achtelfinale träumen. Die Dortmunder haben den Einzug in die K.o.-Runde weiter in der eigenen Hand. Schon das Hinspiel in England hatte Dortmund mit 1:0 für sich entscheiden können. Im Falle eines weiteren Sieges in Mailand in drei Wochen stünde Dortmund vorzeitig im Achtelfinale.