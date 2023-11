Champions League: Havertz und Co. furios - Bellingham bei Real historisch

Der Fußball-Nationalspieler leitete mit seinem Führungstreffer ein furioses 6:0 (5:0) der Gunners gegen den RC Lens ein und verhalf dem Premier-League-Spitzenreiter damit vor der ebenfalls qualifizierten PSV Eindhoven zum Sieg in Gruppe B.

Manchester United schenkte dagegen beim 3:3 (2:1) bei Galatasaray Istanbul nach Patzern von Torhüter Andre Onana einen Zwei-Tore-Vorsprung her und muss das Vorrunden-Aus fürchten.

Real furios - dank historischem Bellingham

Real Madrid drehte beim 4:2 (2:1) gegen die SSC Neapel das Spiel und holte mit dem fünften Sieg im fünften Spiel Platz eins in Gruppe C.

Wieder kein Union-Sieg! Europa League rückt in weite Ferne

Nach Neapels 2:2 durch Zambo Anguissa (47.) vollstreckten dann auch noch Real-Eigengewächs Nico Paz (84.) sowie Ex-Bundesliga-Akteur Joselu in der Nachspielzeit (90.+4).

Bellingham ist damit der erste Spieler in der Geschichte der Königlichen, der in jedem seiner ersten vier Europapokal-Spielen netzte - und das mit gerade mal 20 Jahren.

In den sozialen Netzwerken wurde der Engländer entsprechend gefeiert, forderten manche User bereits, den unlängst erst zum besten Jungpofi gewählten Ausnahmeakteur mit dem Ballon d‘Or zu auszuzeichnen.

Bemerkenswert zudem: Teamkollege Rodrygo war in den vergangenen fünf Spielen an nunmehr neun Toren direkt beteiligt, während es für den 19 Jahre jungen Paz nach Vorarbeit des deutschen Nationalspielers Antonio Rüdiger der erste Treffer in der Königsklasse war.