FC Bayern PK vor Galatasaray - Pressekonferenz mit Tuchel und Neuer im LIVETICKER

Für den FC Bayern geht es Schlag auf Schlag. Nach der Pokalpleite in Saarbrücken und dem dominanten Sieg in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund steht die nächste Partie auf dem Programm: In der Champions League empfangen die Münchner am Mittwochabend Galatasaray Istanbul. Dabei könnte bereits der Einzug in das Achtelfinale gelingen, wenn im Parallelspiel Manchester United nicht gegen den FC Kopenhagen gewinnt. (ab 21 Uhr im LIVETICKER).