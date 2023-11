Matthäus reagiert auf Kritik von Bayern-Coach Tuchel - TV-Experte spricht auch über Versöhnung

Am Samstag hatte Lothar Matthäus die Wut von Thomas Tuchel so richtig zu spüren bekommen.

„Lothar weiß es bestimmt, und wenn der es nicht weiß, weiß es der Didi“, hatte der Trainer des FC Bayern unmittelbar nach dem Topspiel der Bundesliga bei Borussia Dortmund (4:0) in beißender Ironie auf die vorangegangene Kritik des Rekordnationalspielers und heutigen TV-Experten reagiert - wie auch auf die von dessen Sky -Kollegen Dietmar Hamann.

Matthäus: „Tuchel natürlich unter Druck und enttäuscht“

Matthäus nahm es gelassen - und blieb auf SPORT1 -Nachfrage auch am Sonntag entspannt.

Tuchel stehe „natürlich unter Druck und ist enttäuscht über das Ergebnis am letzten Mittwoch (Aus im DFB-Pokal gegen Saarbrücken, Anm d. Red.)“, sagte Matthäus: „Ich habe in den letzten sieben Monaten jetzt nicht wesentliche Schritte gesehen, die besser oder anders gemacht worden sind - und das habe ich gesagt.“

Der Weltmeister von 1990 wollte keineswegs an den Ergebnissen der Bayern rütteln (“Zehn Spiele, 26 Punkte, das ist eine gute Bilanz“) - und auch ein Ausrutscher im Pokal könne „immer passieren“.

„Er war selbst enttäuscht über die Niederlage, das kann ich verstehen. Ich habe selbst mal in Vestenbergsgreuth gegen einen Drittligisten im Pokal verloren. Ich weiß also, wie sich das anfühlt. Das gehört eben zum Sport dazu: nicht nur die Siege feiern, sondern auch mit Niederlagen umzugehen.“

„Habe als Experte das Recht, so etwas zu sagen“

Dennoch legt Matthäus bei SPORT1 den Finger weiter in die Wunde: „Was ich kritisiert habe, war, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind. Da hat mir diese Souveränität und Qualität, die gegen Dortmund gezeigt wurde, häufig gefehlt.“

In der Champions League zuletzt habe die Mannschaft gegen Galatasaray Istanbul (3:1) „70 Minuten nur in der Defensive gestanden, das ist eben nicht Bayern München - und ich glaube, als Experte habe ich das Recht, so etwas zu sagen.“