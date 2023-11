Top-Schiedsrichterin unter Beschuss: Kritik an Frappart vor FC Bayern vs. Kopenhagen!

Als Stephanie Frappart im Mai 2019 Ihr Debüt in der Ligue 1 gab, war der Hype um sie riesengroß. Viereinhalb Jahre später darf sie zwar weiterhin in der französischen Liga pfeifen - sie ist auch seit Dezember 2020 in der Champions League dabei - doch in den vergangenen Wochen hat die Kritik über ihre Leistungen stetig zugenommen.

Vor ihrem Auftreten in der Allianz-Arena, wenn der FC Bayern gegen den FC Kopenhagen (heute ab 21.00 Uhr im SPORT1 -LIveticker ) antreten wird, wird sie besonders in ihrer Heimat sehr kritisch bewertet.

Heftige Kritik von allen Seiten

„Ich bleibe auf dem Spielfeld und blende alles aus“

Auch in den sozialen Medien wird sie in ihrer Heimat regelmäßig von Fans und Ultras heftig kritisiert.

Historischer WM-Einsatz bei DFB-Aus

Für Frappart ist es an diesem Donnerstag der dritte Einsatz in der Champions League innerhalb von drei Jahren. In der vergangenen Saison fiel sie beim 5:1 von Real Madrid gegen Celtic Glasgow mit drei Elfmeter-Pfiffen in der ersten Halbzeit auf. Auch in der Europa League und der Conference League kam sie in der Vergangenheit zum Einsatz.