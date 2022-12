WM 2022: Schiedsrichterin Stéphanie Frappart - ihr Weg zur WM-Geschichte

Bisher war Frappart bei zwei Spielen in der Gruppenphase in Doha im Einsatz. Die Partien zwischen Mexiko und Polen sowie Portugal und Ghana begleitete sie als vierte Offizielle. Auch bei der Europameisterschaft 2021 war die 38-Jährige als erste Vierte Offizielle in der EM-Geschichte zum Einsatz gekommen. Als Schiedsrichterin war sie dort aber nicht vorgesehen. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)