BVB: Form-Aufschwung zur Unzeit? Bensebaini überzeugt gegen PSG - keine Stammplatz-Chance?

Im Signal Iduna Park läuft die 51. Minute, Ramy Bensebaini gewinnt auf Höhe des Strafraums an der linken Außenlinie den Ball gegen den Ex-Borussen Achraf Hakimi (2018-2020 beim BVB), grätscht den Ball in die Mitte zu Niklas Füllkrug, der legt ab auf Karim Adeyemi, Schuss - 1:0.

Zumindest nach dem Rückspiel in der Champions League gegen Paris sollten die Kritiker, jedenfalls vorübergehend, verstummt sein. Auch, wenn immer noch viel Luft nach oben ist. Seine Leistung stand bislang sinnbildlich für die aktuelle Auf- und Ab-Situation des BVB in dieser Saison. Im Spiel gegen Paris leitete er die Führung toll ein, lies über seine Seite nur wenig zu.

Trotzdem unterliefen ihm auch am Mittwoch in der Königsklasse wieder zwei bis drei haarstäubende Abspiele, die beim Gegner, besser noch im Aus landeten.

BVB auf der Suche nach Außenverteidiger

Fest steht: In der Defensive, gerade auf den Außenbahnen, will der BVB nachrüsten. Dortmund wird sich „im Winter natürlich Gedanken machen, was Sinn macht“, bestätigte Sportdirektor Sebastian Kehl. Auch BVB-Coach Edin Terzic spricht diesbezüglich von „vielen Ideen“, die man habe.

Wenn Niklas Süle, wie zuletzt und nicht nur wegen seiner Monster-Grätsche, in Form ist, wird auch er spielen. Bleiben noch ein, maximal zwei Plätze in der Defensive des BVB. Kommt, was so gut wie sicher ist, ein neuer Außenverteidiger, bedeutet das vor allem eins für Bensebaini: Konkurrenz.