"Weltbeste Monster-Grätsche": Netz feiert Süle-Rettungstat gegen Mbappé und PSG

Als Kylian Mbappé in der 18. Minute zum Schuss ansetzte, lag Niklas Süle schon halb am Boden. Der 28-Jährige war früh Richtung Torlinie gesprintet, ging mustergültig zur Grätsche runter - und klärte den Ball, indem er sein rechtes Bein fast anmutig nach oben riss.

So ungläubig der Franzose die Arme über den Kopf geworfen hatte, so laut fiel der Jubel unter den BVB -Fans im Signal Iduna Park aus. Doch nicht nur dort: Auch im Netz feierten die schwarz-gelben Anhänger die heldenhafte Rettungsaktion ihres Verteidigers. SPORT1 hat die besten Reaktionen zusammengefasst.

Süle als neues Bundesliga-Logo?

„We call it a Klassiker“ - findet zumindest „User Mi Mü - NRW“ bei X. Dazu postet er einen heranbrausenden Güterzug, der mal eben einen ahnungslosen Schulbus aus dem Weg räumt. So oder so ähnlich muss es gewesen sein.