Champions League: PSG-Fans feiern BVB-Ticketpreise

“Gästekarten für 18,50€! Paris Saint-Germain - nehmt euch ein Beispiel“: Die Pariser Fans haben beim 1:1-Unentschieden bei Borussia Dortmund mit einem Banner aufhorchen lassen und außerdem den Einzug in die K.o.-Phase gefeiert. Der eigene Verein solle sich ein Beispiel am BVB nehmen, was die Ticketpreise angeht.