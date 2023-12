Champions League: BVB feiert Gruppensieg - aber ein "Ziel" bleibt unerreicht

Der BVB hat sich in der Champions League Platz eins der Hammergruppe F gesichert. Das Team von Trainer Edin Terzic erkämpfte sich ein 1:1 (0:0) gegen das Starensemble von Paris Saint-Germain und kann damit bei der Auslosung der Achtelfinals am Montag auf einen vermeintlichen leichteren Gegner hoffen.

Karim Adeyemi brachte die Dortmunder in Führung (51. Minute) und den Signal Iduna Park zum kochen, PSG-Youngster Warren Zaire-Emery erzielte fünf Minuten später den Ausgleich.

Glück hatten die Dortmunder in der Partie gleich mehrfach: Zum einen in der 17. Minute, als Niklas Süle mit einer irren Grätsche den Rückstand verhinderte. In der 77. Minute traf zudem Kylian Mbappé zur Führung der Pariser, nach Ansicht der Videobilder wurde der Treffer aber aberkannt, der Stürmer stand knapp im Abseits.