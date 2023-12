Champions League: "Wir können alles erreichen" - Bayern-Stimmen zum CL-Sieg gegen Manchester United

Erfolgreiche Wiedergutmachung in Old Trafford! Der FC Bayern hat die Champions-League-Gruppenphase mit einem Sieg beendet und dabei auch Manchester United aus dem Wettbewerb geworfen. Die Münchner gewannen dank des goldenen Treffers von Kingsley Coman (71.) mit 1:0 (0:0) und bauten ihre Ungeschlagen-Serie in CL-Gruppenspielen auf 40 Spiele aus.

Die Akteure des Bayern-Siegs zeigten sich nach dem Spiel erleichtert über die Reaktion nach dem 1:5-Debakel von Frankfurt, Manuel Neuer ließ gar mit einer Kampfansage an die Königsklassen-Konkurrenz aufhorchen. SPORT1 fasst alle Stimmen von Amazon Prime Video zusammen.

Harry Kane, Stürmer:

... über den Unterschied zu Frankfurt und über den Sieg: „Wir haben vor dem Spiel darüber gesprochen, dass wir hier mehr Leidenschaft, mehr Feuer, mehr Energie zeigen müssen. Das haben wir getan. Es tut gut, einen Sieg zu holen. Wir sind sehr glücklich, wie die Gruppenphase gelaufen ist.“

... über seine Rückkehr nach Manchester: „Es fühlt sich natürlich etwas seltsam an. United hat ein gutes Team. Für mich war es aber nur ein weiteres Spiel, Bayern München zu helfen.“

... über seine kleine Torflaute: „Diese Phasen sind normal. Mal trifft man nur den Pfosten, man muss geduldig bleiben. Aber die Tore kommen wieder.“

Manuel Neuer, Torhüter:

... über Thomas Müller: „Er ist ein ganz klares Vorbild und auch wichtig in solchen Spielen. Die Basics haben wir heute richtig gemacht, dafür sind Spieler wie Thomas und ich verantwortlich, das auch einzufordern und so zu kommunizieren. Thomas ist sich auch nicht zu schade etwas zu sagen, auch wenn er nicht spielt.“

... über Frankfurt und die Reaktion: „Wir waren alle sehr sauer und das auch zurecht. Die Reaktion haben wir heute gezeigt. Thomas Tuchel hat gesagt, dass er stolz war, heute an der Seitenlinie zu stehen und uns so spielen zu sehen.“

... über die Chancen, die Champions League zu gewinnen: „Wir können alles erreichen, es liegt an uns. Wir dürfen nicht nachlassen, das ist entscheidend. Wir haben die Möglichkeiten dazu mit unserem Kader. Die Schlagzahl legen wir immer fest. So wie wir in der Champions League aufgetreten sind, das war schon top. Ich denke, mit diesen Voraussetzungen können wir um den Titel mitspielen. Grundsätzlich stimmen die Bedingungen. Es stimmt das Team. Entscheidend ist, was wir draus machen.“

... über seinen Fitnesszustand: „Ich bin schon fit. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so gut funktioniert. Ich hätte schon gedacht, dass ich eine kleine Pause einlegen muss. Ich bin den Medizinern sehr dankbar.“

... über Kontakt zu ter Stegen und den EM-Kampf: „Wir stehen regelmäßig in Kontakt. Man muss verstehen, dass wir Mannschaftskollegen sind und alle das gleiche wollen. Wir werden, egal wie es ausgeht, bei der EM einen Top-Torwart zwischen den Pfosten haben.“

Thomas Tuchel, Trainer (auf der Pressekonferenz):

... über den Sieg: „Es ist nie einfach im Old Trafford. Wir haben gut gespielt, haben auch schnell ins Spiel gefunden. Wir haben gut verteidigt als Mannschaft und haben fast keine Chancen zugelassen.“

... über die gewünschte Reaktion: „Wir haben eine Reaktion gebraucht und diese auch gezeigt. Es war eine unserer besten Leistungen in der Gruppenphase.“

... über Harry Kane: „Harry ist immer ein Unterschiedsspieler mit seiner Persönlichkeit und Erfahrung. Er ist ein Anführer in unserer Mannschaft.“

... über Erik ten Hag: „Ich fühle immer mit dem anderen Trainer. Ihm haben viele wichtige Spieler gefehlt, das konnte man heute deutlich sehen. Ich bin sicher, dass er weiß, wie er nun weiter handeln soll. Er braucht dafür keine Meinung von mir. Er hat diese Erfahrung, da durchzugehen. Natürlich habe ich immer eine Sympathie für meine Kollegen, weil ich weiß, wie schwer es ist.“

... über das Aus von United: „Natürlich ist es ein großer Klub. Es war nicht so zu erwarten, dass sie früh ausscheiden. Aus meiner Sicht hatten wir eine schwere Gruppe, es sieht einfacher aus, als es wirklich war. Die Gegner waren schwer, vieles war möglich.“

Tuchel bei Prime Video:

... über das Spiel: „Es hat Spaß gemacht an der Seitenlinie. Wir haben sehr kernig und emotional gespielt. Deshalb hat es Spaß gemacht.“

... über die Reaktion: „Die Sachen waren offensichtlich, die am Samstag gefehlt haben. Das haben wir angesprochen. Es war nochmal Thema heute in der Besprechung, aber es war alles da. Der Fokus beim Warmmachen, die Gesichter in der Kabine waren auf einem anderen Niveau als am Samstag. Wir haben sehr gut gespielt.“

... über die Chancen, den Titel zu gewinnen: „Heute war unser bestes Spiel in der Gruppenphase. Es war eine sehr enge Gruppe, die wir überraschend deutlich gewonnen haben. Jetzt haben wir die Pflicht erfüllt und wollen alle ins Viertelfinale. Ab dann brauchst du natürlich auch ein bisschen Losglück, dann brauchst du das Momentum. Ab dem Viertelfinale kann jede Mannschaft gewinnen.“

Erik ten Hag, Trainer von Manchester United: