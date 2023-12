Coman trifft! Bayern wirft United aus der Champions League

Der FC Bayern gewann dank des goldenen Treffers von Kingsley Coman (71.) mit 1:0 (0:0), nie zuvor kassierte in der Geschichte der Champions League ein englisches Team mehr Gegentreffer in der Gruppenphase als United (15). Es war der neunte Auswärtssieg in der Vorrunde in Serie für die Rekord-Bayern. „Wir wollten mehr Feuer, mehr Energie zeigen. Das haben wir getan. Es war ein wichtiger 1:0-Sieg, um auch die Gruppenphase stark abzuschließen“, erklärte Harry Kane bei Amazon Prime Video erleichtert.