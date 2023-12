FC Bayern: Als Musialas Stern in Europa aufging

Presse feiert Musiala

Bayerns unglaubliche Italien-Serie

Rund drei Jahre später ist Musiala bekanntermaßen deutscher Nationalspieler - und der FC Bayern trifft erneut im Champions-League-Achtelfinale auf die Italiener, wie die Auslosung am Montag im schweizerischen Nyon ergab. In der Saison 2020/21 setzten sich die Münchner nach einem 4:1 in Rom und einem 2:1-Heimsieg im Rückspiel locker durch und zogen in die nächste Runde ein. Ähnliches hat der deutsche Rekordmeister auch dieses Jahr wieder vor.