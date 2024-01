Weltfußballer-Wahl: Matthäus-Kritik an Messi-Wahl - "Darf nicht der Sieger sein“

Das war so gar nicht nach seinem Gusto! Lothar Matthäus hat deutliche Kritik an der erneuten Wahl von Lionel Messi zum Weltfußballer des Jahres geübt.

„Wenn man nach den großen Erfolgen geht, führt kein Weg an Manchester City und - bei der Wahl des besten Spielers - an Erling Haaland vorbei“, so der 62-Jährige weiter. „Er hat mit Man City die wichtigsten Titel geholt, seine Trefferquote war beeindruckend. Das sollte entscheidend sein, wenn man den besten und wichtigsten Spieler kürt - und der war Haaland.“