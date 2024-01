Weltfussballerwahl LIVE: FIFA The Best im TV, Livestream & Ticker

Wer war der beste Spieler des Jahres 2023? Wer die beste Spielerin? Und wer hat das schönste Tor geschossen? Am Montag vergibt der Fußball-Weltverband FIFA die Preise für das abgelaufenen Jahr. Alle Infos zu „The Best FIFA Football Awards 2023″ gibt es hier.

Bei dem FIFA-Event in London wird um 20.30 Uhr der offizielle Weltfußballer gewählt - die Auszeichnung findet unabhängig von der Vergabe des Ballon d‘Or statt, bei der Lionel Messi im Oktober triumphierte, statt. Allerdings ist der Argentinier auch diesmal wieder einer der Favoriten auf den Preis.

So können Sie die FIFA The Best Awards live im TV & Stream verfolgen:

TV: Sky Sport News

Sky Sport News Livestream: Sky/Eurosport/FIFA.de

Sky/Eurosport/FIFA.de Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

The Best FIFA Awards live: Wird es wieder Messi?

Neben dem Weltmeister befinden sich auch Erling Haaland und Kylian Mbappé unter den Top drei. Eigentlich kann der Sieger aus sportlicher Sicht nur Triplesieger Haaland heißen, die achte Auszeichnung für Seriensieger Messi bei der Wahl des Weltverbands FIFA würde aber kaum noch jemanden überraschen.

Schließlich wurde die Wahl in der Vergangenheit schon mehrmals eher von der Wucht des Namens anstatt der Leistung in den vergangenen zwölf Monaten entschieden. Anders kann es auch jetzt nicht erklärt werden, dass es Messi trotz seines Wechsels zu Inter Miami unter die besten Drei geschafft hat.

Und das bringt uns auch schon zum Prozedere. Anders bei der von Journalisten durchgeführten Wahl des Ballon d‘Or wird der Gewinner der „The Best“-Awards zu gleichen Teilen von Fans, Journalisten, Nationaltrainern und Spielführern der Nationalmannschaften festgelegt. Dabei gibt es nur eine Einschränkung: Spieler und Trainer dürfen nicht für sich selbst abstimmen.

Aus deutscher Sicht: Bei den Spielern gehörte Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan als einziger deutscher Profi zum Kandidatenkreis. Für die Torhüter-Auszeichnungen standen Marc-Andre ter Stegen sowie Ann-Kathrin Berger zur Wahl. In keiner Kategorie schaffte ein Deutscher den Sprung in die Top drei.

Nicht nur Weltfußballer - Diese Preise werden vergeben:

The Best - FIFA-Weltfußballerin

The Best - FIFA-Weltfußballer

The Best - FIFA-Welttorhüterin

The Best - FIFA-Welttorhüter

The Best - FIFA-Welttrainer - Frauen

The Best - FIFA-Welttrainer - Männer

FIFA-Puskas-Preis für das schönste Tor

Die Top drei in allen Kategorien:

The Best - FIFA-Weltfußballerin:

Aitana Bonmati (Spanien / FC Barcelona)

Linda Caicedo (Kolumbien / Deportivo Cali Femenino / CF Real Madrid))

Jennifer Hermoso (Spanien / CF Pachuca Femenil

The Best - FIFA-Weltfußballer:

Erling Haaland (Norwegen / Manchester City)

Kylian Mbappe (Frankreich / Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentinien / Paris Saint-Germain / Club Internacional de Fútbol Miami)

The Best - FIFA-Welttorhüterin:

Mackenzie Arnold (Australien / West Ham United)

Catalina Coll (Spanien / FC Barcelona)

Mary Earps (England / Manchester United)

The Best - FIFA-Welttorhüter:

Yassine Bounou (Marokko / FC Sevilla / Al Hilal)

Thibaut Courtois (Belgien / Real Madrid)

Ederson (Brasilien / Manchester City)

The Best - FIFA-Welttrainer - Frauen:

Jonatan Giraldez (Spanien / FC Barcelona)

Emma Hayes (England / Chelsea)

Sarina Wiegman (Niederlande / England)

The Best - FIFA-Welttrainer - Männer:

Pep Guardiola (Spanien / Manchester City)

Simone Inzaghi (Italien / FC Internazionale Milano)

Luciano Spalletti (Italien / SSC Napoli)

FIFA-Puskas-Preis: