Champions League: "Was für ein Skandal!" - Leipzig spaltet die spanischen Medien

Zum Hintergrund: Nach einer zunächst geklärten Ecke spielte Xaver Schlager den Ball aus dem Rückraum wieder in den Sechzehner. Dort köpfte Sesko völlig freistehend ein - doch umgehend ging die Fahne des Schiedsrichter-Assistenten hoch. Allerdings stand der Torschütze nicht im Abseits.

„Was für ein Skandal!“

Diese Entscheidung sorgte auch in Spanien für Wirbel und spaltete die Medienlandschaft. Die spanischen Medien zeigten sich durch die Szene gespalten. Vor allem Mundo Deportivo und Sport verurteilten die Entscheidung scharf. So titelt Mundo Deportivo : „Was für ein Skandal! Unerklärliches Tor für Leipzig gegen Real Madrid aberkannt“, und: „Van Boekels VAR, der Barca bereits geschadet hat, verleiht Real Madrid wieder Flügel“.

Zur Einordnung: Beide Zeitungen haben ihren Sitz in Barcelona und sind nah dran an den Katalanen. Dabei blickte die Mundo Deportivo auf die vergangenen Spielzeiten der Königsklasse zurück und behauptete, der Niederländer habe bereits „gegen die Blaugrana, gegen PSG, Bayern und Inter schwere Fehler“ begangen.

Auch Sport schreibt: „Der VAR hilft Madrid auch in der Champions League!“, und spricht sogar von einer „Schiedsrichterkooperation“, da bereits im Januar eine Szene im Ligaspiel gegen UD Almería für Diskussionen sorgte.

Leipzig unsportlich und Madrid im Pech?

Auf der anderen Seite kritisieren as und Marca - beide Zeitungen haben ihren Sitz in Madrid - die Schiedsrichterleistung aus gänzlich anderen Gründen. „Leipzigs unsportliches Vorgehen und der Schiedsrichter, der Madrid empörte und fast das Spiel gekostet hätte“, titelt die as.