Champions League: Wirbel um aberkanntes Leipzig-Tor gegen Real Madrid

Was für ein Blitzstart von RB Leipzig gegen Real Madrid - doch Schiedsrichter Irfan Peljto aus Bosnien-Herzegowina und sein Team machten den Leipzigern im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League einen Strich durch die Rechnung.

Nach einer zunächst geklärten Ecke spielte Xaver Schlager den Ball aus dem Rückraum wieder in den Sechzehner. Dort köpfte Sesko völlig freistehend ein - doch umgehend ging die Fahne des Schiedsrichter-Assistenten hoch. Allerdings stand Torschütze Sesko nicht im Abseits.

Ex-Schiri Wagner: „Falsche Auslegung“

Es gehe bei Henrichs um die Frage: „Beeinflusst er den Torhüter so, dass dies eine strafbare Abseitsposition ist. Ein Foul ist es definitiv nicht. Dann hätte der Schiedsrichter keinen indirekten Freistoß gegeben. Es geht also um Abseits. Er berührt auch den Torhüter leicht“, sagte Wagner bei Amazon Prime .

„Aber es heißt in der Regel: Führt er einen Zweikampf mit dem Gegner um den Ball? Der Ball ist nicht da. Und jetzt kommt noch eine ganz wichtige Sache: Selbst wenn er ihn berührt, ist es ausschlaggebend, ob der Torhüter ohne diese Berührung überhaupt eine Chance gehabt hätte, den Ball zu erreichen. Das ist für mich nicht gegeben.“

Sammer kritisiert Schiedsrichteransetzung

Für Peljto war es erst das achte Spiel in der Champions League und der erste Einsatz in einem K.o.-Spiel.

Auch in der Folge zog der Unparteiische vor allem den Unmut der Leipziger auf sich. RB-Coach geriet nach einem nicht geahndeten Foul an der Seitenlinie kurz mit Real-Coach Carlo Ancelotti aneinander und sah dafür Gelb.

Beim Gang in die Kabine hab er aber entschuldigend die Hand und ging Arm in Arm mit dem früheren Bayern-Trainer in die Katakomben.