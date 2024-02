Champions League: Zwei Bayern-Stars droht eine Sperre

Zwei Spieler des FC Bayern gehen mit einer gelben Hypothek in das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Lazio Rom. Sowohl Leon Goretzka als auch Sacha Boey wären bei einer weiteren Gelben Karte für das Rückspiel in München gesperrt.

Beide Spieler hatten in der Vorrunde jeweils in den Spielen gegen Manchester United eine Verwarnung erhalten. Boey spielte damals noch für Galatasaray Istanbul - die Karten nahm er bei seinem Wechsel nach München allerdings mit. Auch Alphonso Davies steht bei zwei Gelben, er fällt in Rom allerdings verletzt aus.