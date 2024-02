"Der beste deutsche Fußballer der Welt" - Kroos reagiert auf Becker-Post

Die (vermeintlich) fehlende Wertschätzung gegenüber Kroos ist kein neues Thema. Der 34-Jährige steht aktuell vermehrt in den Schlagzeilen. Das liegt an seiner offenen Zukunft - sein Vertrag bei Real Madrid läuft im Sommer aus -, an seiner möglichen Rückkehr in die Nationalmannschaft zur EM 2024 und wilden Bayern-Gerüchten, zu denen der Mittelfeld-Star Stellung beziehen muss.