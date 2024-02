"Es ist hässlich!" TV-Experten zerpflücken Bayern

In Bezug auf „eine wirklich schlechte Leistung“ gegen Leverkusen kritisiert der 46-Jährige: „Wir sahen das Gleiche wieder.“ „Eine Mannschaft von Bayern München hat in der Champions League zum ersten Mal seit fünf Jahren in einem Spiel keinen Schuss aufs Tor. Es zeigt, wie schlecht es wirklich war“, meint Carragher.

„Bayern spielt hässlichen Fußball“

„Wenn es sich um einen so großen Klub wie Bayern München handelt, bei dem jeder noch so kleine Faktor hervorgehoben wird, wird es jedes Wochenende zu einer Seifenoper, und das ist der Punkt, an dem sie sich im Moment befinden“, behauptet der 45-Jährige.

Bis zum Rückspiel am 5. März in der Allianz Arena hat der deutsche Rekordmeister jedoch noch Zeit, um wieder in Fahrt zu kommen und den Traum vom wiederholten Finale in Wembley am Leben zu halten. In der Liga geht es in dieser Zeit gegen den VfL Bochum (A), RB Leipzig (H) und den SC Freiburg (A).