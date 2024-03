Arsenal zurück im "Land der Giganten und Superreichen"

Der Fluch ist besiegt, und der FC Arsenal nach „14 Jahren in der Wildnis“ zurück im „Land der Giganten und Superreichen“. Mit diesen Worten würdigte etwa die Tageszeitung The Sun den erstmaligen Sprung der Gunners ins Viertelfinale der Champions League seit 2010. Durch ein 4:2 im Elfmeterschießen schaltete der englische Tabellenführer den FC Porto aus, zuvor waren die Londoner siebenmal in Folge in der ersten K.o.-Runde gescheitert.