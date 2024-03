Champions League: Elfer-Drama! Arsenal bricht seinen Fluch

Erstmals nach 14 Jahren steht der FC Arsenal wieder im Viertelfinale der Champions League. Die Londoner behielten in einem Elfmeter-Krimi gegen den FC Porto (5:3 n. E.) die Nerven und konnten nach sieben verlorenen Champions-League-Achtelfinals den Fluch beim achten Versuch beenden. Zuletzt hatten die Gunners 2010 die Runde der letzten Acht erreicht.

Durch eine Geniestreich von Martin Odegaard und dem ihm folgenden Treffer von Leandro Trossard in der ersten Hälfte glichen die Londoner die 0:1-Hinspiel-Pleite aus. Beide Teams konnten im Anschluss jedoch keinen entscheidenden Punch setzen, weshalb das Spiel im Elfmeterschießen einen Sieger finden musste.

Kurios: Es war das erste Elfmeterschießen in einem Champions-League-Spiel seit dem Finale 2016. Damals gewann Real Madrid gegen den Stadtrivalen Atlético vom Punkt.

Odegaard und Kai Havertz verwandelten cool für die Gunners, wohingegen der Ex-Leverkusener Wendell am glänzend parierenden David Raya scheiterte, der den Ball an den Pfosten lenkte. Bukayo Saka und Declan Rice zeigten ebenfalls keine Nerven und setzten dadurch Galeno unter Druck. Dieser scheiterte an Raya, der zum Helden des Abends wurde.

Treffer aus dem Nichts: Trossard bringt harmlose Gunners in Führung

Die Gunners taten sich in der ersten Hälfte schwer gegen gut organisierte Gäste aus Portugal. Nach einer ersten Tor-Annäherung per Kopf von Ben White (4. Minute), fand der FC Arsenal lange kein Durchkommen. Mitte der ersten Hälfte war Porto dem 1:0 sogar näher. Zunächst jagte Evanilson einen Schuss aus 20 Metern knapp am Tor vorbei, ehe Francisco Conceicao Arsenal-Schlussmann Raya zu einer ersten Parade zwang.

In der 41. Minute war es dann jedoch Odegaard, der nach Ballverlust von Wendell mustergültig zu Trossard durchsteckte. Der Belgier behielt die Übersicht und schob den Ball platziert ins lange Eck. Der bis dato unauffällige Havertz bekam kurz vor der Pause das Bein des etwas rücksichtslosen Alan Varela gegen die Hüfte, konnte jedoch trotz anfänglicher Schmerzen weitermachen.

Havertz-Foul: Arsenal-Treffer zählt nicht

Das erste Highlight in Durchgang zwei gehörte dem FC Porto, jedoch setzte Evanilson einen spektakulären Fallrückzieher deutlich über das Tor. Im Anschluss neutralisierten sich beide Teams und waren mehr darauf bedacht, keine Fehler zu machen.

Der nächste Aufreger folgte erst in der 68. Minute, als Havertz durch ein entschlossenes Nachsetzen ein Missverständnis zwischen Diogo Costa und Pepe provozierte, woraufhin Odegaard zum vermeintlichen 2:0 einschieben konnte. Der Treffer zählte jedoch nicht, weil der deutsche Nationalspieler Pepe am Trikot gehalten hatte.

Die Gangart beider Teams wurde zunehmend härter, jedoch konnten die Gunners erst in der Schlussphase klare Chancen herausspielen. In der 83. Minute tauchte Gabriel Jesus frei vor dem Tor auf, scheiterte jedoch an Diogo Costa. Kurz darauf verzeichneten Saka und Trossard eine Doppel-Chance.

Havertz-Schubser gegen Porto-Coach

Der FC Arsenal drückte das immer destruktiver agierende Porto in der Verlängerung in die Defensive, biss sich jedoch an der Abwehr die Zähne aus. Daher gehörte die erste Chance in der Verlängerung Porto-Stürmer Mehdi Taremi, dessen Schuss aus 16 Metern jedoch entscheidend abgefälscht wurde.